Санаторий «Шахтер»: акция "Кислород и рапа в борьбе за здоровье и красоту"

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Зима в санатории "Шахтер" обещает быть насыщенной. В этом сезоне кузбасская здравница запускает небывалое количество акций на оздоравливающие и омолаживающие процедуры. Кроме того санатории "Шахтер" получил современное реабилитационное оборудование, необходимое для восстановления после травм, инсультов, при заболеваниях суставов и многих других проблемах.

Череда самых разных акций начинает действовать в санатории "Шахтер" с 1 декабря 2021 года. Рассказываем о них по порядку.


Акция "Кислород в борьбе за здоровье и красоту": санаторий "Шахтер" поможем восполнить дефицит кислорода. Специально для своих гостей он запускает выгодное предложение на топ оксигенных процедур:

  • Ингаляции с рапой (3+2): при покупке трех процедур две вы получите в подарок.
  • Барокамера (1+1): при покупке одной процедуры, вторая будет беcплатной. Кроме этого вы получите подарок: пять кислородных коктейлей О2.

Акция "Зимняя сказка": скидки на самые популярные процедуры.

  • Фитобочка с ароматным чаем со скидкой 5%.
  • Пароуглекислая ванна со скидкой 10%.
  • Нефритовый коврик со скидкой 10%.
  • Механический массаж с топовой линейкой массажеров фирмы Yamaguchi со скидкой 5%.

Акция "22.22": скидки на путевки.


Напоминаем, что в период с 22 ноября по 22 декабря 2021 года санаторий "Шахтер" предоставляет всем желающим уникальную возможность купить путевки со скидкой 22%.


Акция на реабилитацию после COVID-19.


Санаторий "Шахтер" следит за статистикой по заболеваемости коронавирусом. Поскольку в Кузбассе она до сих пор высока, а последствия COVID-19 могут достаточно серьезно сказываться на самочувствии, оздоровительный центр считает нужными сделать скидку в 22% на реабилитацию после COVID-19 и ждет всех, кому необходима помощь в восстановлении после заболевания.

Аппарат для механотерапии "ОРТОРЕНТ".


Не так давно санаторий "Шахтер" получил официальную лицензию на проведение медицинской реабилитации. Кузбасская здравница пополнила свой арсенал новым современным оборудованием, в частности аппаратом для механотерапии "ОРТОРЕНТ". На сегодняшний день это один из самых эффективных способов восстановления здоровья пациентов без использования медикаментов. "ОРТОРЕНТ" – это не просто велосипед, а оборудование, созданное благодаря развитию высоких компьютерных технологий, оснащенный современным программным обеспечением.

Он применяется для восстановления после травм, реабилитации после инсультов, при заболевании суставов конечностей и при проблемах, сопровождающихся мышечной слабостью и расстройством координации движений, для лечения артроза и ревматизма, а также во многих других случаях. Так, например, "ОРТОРЕНТ" успешно используют в геронтологии, гериатрии, неврологии, ортопедии, травматологии, кардиологии.

Аппарат имеет ряд функций, позволяющих в текущем моменте контролировать состояние пациента, в частности пульс, спастичность, активность и симметричность работы конечностей.


Реабилитация, оздоровление, отдых – это то, что необходимо жителям Сибири в непростой зимний период.

Новый год для взрослых и детей


Однако есть еще кое-что – Новый год. Уже не первый год санаторий "Шахтер" проводит у себя главную ночь года. Мероприятие пользуется большой популярность к кузбассовцев. Пока еще есть свободные места, мы рекомендуем бронировать билеты на новогоднюю ночь в санатории "Шахтер". Праздничный банкет, танцы, Дед Мороз и Снегурочки, живая музыка и диджей – все это создаст атмосферу праздника, и беззаботного веселья. Стоимость взрослого билета на новогоднюю ночь составляет 6 500 рублей, детского (4-14 лет) – 5 500 рублей.


А еще в период новогодних каникул в санатории "Шахтер" будет работать детский лагерь, в котором кузбасская детвора сможет отдохнуть и оздоровиться.

  • Отдыхать в санатории проще вместе с картой рассрочки "Халва". Возможен вариант срока платежей до 18 месяцев, при этом карта обслуживается бесплатно. Ставка – 0% годовых при своевременном погашении рассрочек в течение льготного периода – 36 месяцев (после – 10% годовых по истечении льготного периода). Возобновляемый кредитный лимит – до 350 000 рублей в течение десяти лет. ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.
  • Также кредит можно оформить через ПАО "Почта Банк" (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей, первоначальный взнос – от 0% до 50%, кредит доступен гражданам России в возрасте от 18 лет, срок кредитования – от 3 до 36 месяцев, процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента).
  • Кредит можно оформить и через "Банк Хоум Кредит" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №316). Беспроцентная рассрочка до 10 месяцев по карте "Свобода" от "Банка Хоум Кредит". Оформить карту можно на месте. Подробности на сайте банка https://www.homecredit.ru/wow.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-42-01-005648 от 4 декабря 2018 года
Организатор акций санаторий "Шахтер".

Фото: Санаторий "Шахтер", VSE42.Ru

Видео: Санаторий "Шахтер"

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