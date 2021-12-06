Череда самых разных акций начинает действовать в санатории "Шахтер" с 1 декабря 2021 года. Рассказываем о них по порядку.

Акция "Кислород в борьбе за здоровье и красоту": санаторий "Шахтер" поможем восполнить дефицит кислорода. Специально для своих гостей он запускает выгодное предложение на топ оксигенных процедур: