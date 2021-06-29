Санаторий на базе закрытой колонии строгого режима появится около Шерегеша

Как пояснил Константин Березнев, новый санаторий появится вместо колонии строгого режима ИК-4, которая располагается вблизи курортного поселка Шерегеш и в настоящее время закрыта. Место отдыха при этом будет ведомственным и предназначаться для сотрудников ГУФСИН.

О финансировании и сроках реализации проекта говорить пока рано, поскольку на создание санатория есть только "устное согласие" на федеральном уровне ведомства, отметил руководитель областного управления ГУФСИН. В настоящее время известно только то, что под санаторий будут отведены только административные здания закрытой колонии, передает VSE42.Ru.

Напомним, ранее Константин Березнев также рассказал о масштабах распространения коронавируса в учреждениях ведомства.