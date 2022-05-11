Санаторий или отель: что выбрать для летнего отдыха?

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Лето неумолимо приближается, и перед кузбассовцами все острее встает вопрос, где лучше провести отпуск. Что выбрать: комфорт или оздоровление, интересный досуг или экологию? Оказывается, в Кузбассе все это можно найти в одном месте – в современном лечебном учреждении санатории "Шахтер".

Планируя летний отдых для своей семьи, хорошо подумайте, стоит ли увеличивать бюджет отпуска за счет дорогостоящих перелетов и заселения в пусть даже и отличный, но не обладающий ресурсами оздоровительного центра отель. Уникальный подход к работе с клиентами – это то, что позволяет кузбасскому санаторию "Шахтер" конкурировать с коллегами на региональном и российском гостиничном и курортном рынке. Вот его главные преимущества:


  • Современная медицинская база позволяет гостям проходить диагностику, лечение и реабилитацию под кураторством квалифицированных медицинских специалистов санатория "Шахтер". Вас ждут ручной массаж; механический массаж с оборудованием "Ямагучи"; лечебные души; кремнегрязевые и пантовые ванны; оксигенотерапия (барокамера, озонотерапия, кислородные коктейли О2); карбокситерапия (пароуглекислые ванны) и т.д.
  • Лечебные релакс – и косметологические процедуры также занимают определенный сегмент в спектре услуг санатория "Шахтер". Они позволяют достичь физического и эмоционального релакса и улучшить внешний вид.
  • Хорошая экология – еще один плюс оздоровительного центра, расположенного в сосновом бору на берегу проточного озера.
  • Спорт. Для физической активности в санатории "Шахтер" есть открытые и закрытые теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, тренажерный зал, бассейн, настольный теннис, инвентарь для скандинавской ходьбы. Есть и игровые площадки для детей.

  • Сбалансированное питание – еще один важный элемент сервиса санатория "Шахтер". Для гостей функционируют две столовые: с системным и заказным питанием и с питанием по типу "Шведский стол".
  • Реабилитация – ее в санатории "Шахетр" можно пройти в рамках ОМС по одной из программ: реабилитация после коронавирусной инфекции; заболевания опорно-двигательного аппарата; соматические заболевания; заболевания периферической нервной системы. Для этого нужно только получить направление от врача. Подробную информацию о реабилитации можно узнать по телефону 8 (3846) 66-82-80, а документы выслать на WhatsApp +7-939-820-96-09.
  • Досуг в санатории также разнообразен. Это концерты, конкурсы, танцевальные вечера, бильярд. Для детей – комната с аниматорами.

Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 31 марта по 1 сентября 2022 года вы сможете вернуть себе 20 000 от стоимости детских путевок при оплате картой МИР онлайн*.


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).

Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.

* Услугу "Кэшбэк за туры по России 2022" предоставляют: ООО "СТК-Тур" и ООО "Белый камень". Подробности на сайтах партнеров.

Фото: санаторий "Шахтер"

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