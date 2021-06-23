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"Самый сильный человек Кузбасса" установил мировой рекорд по прокручиванию колеса обозрения в Люберцах

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Кузбассовец стал новым мировым рекордсменом по силовому экстриму, прокрутив вручную за веревку колесо обозрения в Люберцах.

Накануне во вторник, 22 июня, в Наташинском парке в Люберцах прошло мероприятия, в ходе которого был установлен новый мировой рекорд по силовому экстриму.


Кузбасский силач Валерий Остапенко прокрутил на расстояние 1,90 м за 1 минуту и 45 секунд колесо обозрения высотой 41 метр и весом 141 тонну. Во время испытания мужчина держался только за веревку и опирался на основание сооружения.


По результатам мероприятия президент организации "Федерация силового экстрима России" Василий Грищенко зафиксировал показатели "самого сильного человека Кузбасса", отметив достижение нового мирового рекорда.

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