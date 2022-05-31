Самовольная постройка попала под снос в Кемерове

Самовольная постройка на Радуге в ближайшие три месяца будет уничтожена, следует из свежего постановления кемеровской администрации "О сносе самовольной постройки", которое появилось в открытом доступе сегодня во вторник, 31 мая.

Речь идет об объекте, размещенном на участках с кадастровыми номерами 42:24:000000:767, 42:24:000000:769 – это земля недалеко от места соединения улиц Нахимова и Вахрушева.

Решение о ликвидации было принято в связи с возведением постройки на земельных участках, в отношении которых нет необходимых по закону документов.