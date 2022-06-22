Самосвалы испортили дороги в кузбасском поселке

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В одном из поселений на территории Кемеровской области местные жители пожаловались на плачевное состояние дорог, которые испортили самосвалы, не желающие использовать объезд.

Поселок Чебал-Су, что расположен неподалеку от города Междуреченск в Кузбассе остался без дорог из-за водителей самосвалов, которые перевозили лом кирпича вдоль улицы Чеболсинской и до Проходчиков.


При этом, со слов местных граждан, для тяжеловесной техники предусмотрен объезд, но автомобилисты предпочитают его игнорировать, поскольку гравийная дорога длиннее на 1,5 километров.

<...> продавили до состояния невозможности проехать на легковом автомобиле, а пройти пешком вообще не представляется возможности, – сказали граждане в Сети.

Судя по кадрам, проезжая часть "обросла" глубокой колеей, которую проблематично объехать, а особенно на легковых автомобилях. В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" указали, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Западная.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНЫЙ МЕЖДУРЕЧЕНСК МЫСКИ НОВОСТИ"

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