Самосвалы испортили дороги в кузбасском поселке

Поселок Чебал-Су, что расположен неподалеку от города Междуреченск в Кузбассе остался без дорог из-за водителей самосвалов, которые перевозили лом кирпича вдоль улицы Чеболсинской и до Проходчиков.

При этом, со слов местных граждан, для тяжеловесной техники предусмотрен объезд, но автомобилисты предпочитают его игнорировать, поскольку гравийная дорога длиннее на 1,5 километров.

– <...> продавили до состояния невозможности проехать на легковом автомобиле, а пройти пешком вообще не представляется возможности, – сказали граждане в Сети.

Судя по кадрам, проезжая часть "обросла" глубокой колеей, которую проблематично объехать, а особенно на легковых автомобилях. В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" указали, что аналогичная ситуация наблюдается на улице Западная.