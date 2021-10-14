Самосвал загорелся в кузбасском городе

Ночью в четверг, 13 июня, в районе улицы Урицкого в Киселевске загорелся самосвал. Как рассказали очевидцы, они сообщили о происшествии специалистам в 3:15. На место поспешили десять борцов с огнем.

– На момент прибытия первого подразделения самосвал FAW горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Огонь удалось ликвидировать через 15 минут в 3:30 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии, причиной огня стала неисправность электрооборудования транспортного средства.