Самосвал загорелся в кузбасском городе

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Очевидцы в социальных сетях поделились кадрами с объятым пламенем самосвалом. В ГУ МЧС Кузбасса редакции AVOKADO сообщили подробности инцидента в угольном городе.

Ночью в четверг, 13 июня, в районе улицы Урицкого в Киселевске загорелся самосвал. Как рассказали очевидцы, они сообщили о происшествии специалистам в 3:15. На место поспешили десять борцов с огнем.

– На момент прибытия первого подразделения самосвал FAW горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел моторный отсек и салон автомобиля, – сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Огонь удалось ликвидировать через 15 минут в 3:30 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной версии, причиной огня стала неисправность электрооборудования транспортного средства.

Видео: Инцидент Кузбасс

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