Самосвал ушел под землю при попытке проехать кузбасскую трассу

В Сети жители Кемеровской области разместили видео и фото материалы с последствиями попытки пересечь одну из региональных трасс. Так, грузовик не справился с задачей и угодил в глубокую выбоину на дороге, из-за чего плотно застрял.

При этом, со слов местных граждан, власти не торопятся отремонтировать проблемный участок.

– Трасса Промышленная-Ленинск-Кузнецкий, разбитая вся, ремонтом никто не занимается, – возмутился интернет-пользователь.