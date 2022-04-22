Самосвал ушел под землю при попытке проехать кузбасскую трассу

В Сети жители Кемеровской области разместили видео и фото материалы с последствиями попытки пересечь одну из региональных трасс. Так, грузовик не справился с задачей и угодил в глубокую выбоину на дороге, из-за чего плотно застрял.
При этом, со слов местных граждан, власти не торопятся отремонтировать проблемный участок.
– Трасса Промышленная-Ленинск-Кузнецкий, разбитая вся, ремонтом никто не занимается, – возмутился интернет-пользователь.
Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Ситуацию прокомментировали в дирекции автодорог Кузбасса. Специалисты указали, что разрушение асфальтобетона на автомобильной дороге Ленинск-Кузнецкий-Промышленная-Журавлево произошло в результате несанкционированного движения тяжелой техники и снижения несущей способности дорожной одежды в весенний период.
– Данные участки, находятся под постоянным наблюдением дорожной организации. Производится их грейдерование, при необходимости с добавлением каменных материалов, – следует из текста ответа.
Отмечается, что восстановление разрушенных участков запланировано сразу после стабилизации грунтов земляного полотна. Точные сроки не раскрываются.
Видео: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"
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