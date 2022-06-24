Самосвал протаранил иномарку на кемеровском проспекте в час пик

В сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте" появилась информация, что вчера вечером в час пик на Кузнецком проспекте произошло ДТП с участием яркой иномарки и самосвала. На кадрах видно, что тяжеловесный транспорт передней частью въехал в оранжевую Chevrolet.

При этом информации о пострадавших нет. А в комментариях интернет-пользователи указали, что видели эту фуру.

– Самосвал решил,что самый важный и решил объехать нас по встречке, подрезав всех, – сказал мужчина.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где сказали, что не получали сигнала о подобной аварии. Предположительно, участники столкновения смогли без вмешательства стражей закона разобраться в ситуации.