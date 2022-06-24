Самосвал протаранил иномарку на кемеровском проспекте в час пик

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Минувшим вечером на дорогах кузбасской столицы было не спокойно из-за километровых пробок и ДТП, которое на время затруднило проезд по одному из главных проспектов города.

В сообществе кемеровских автомобилистов во "ВКонтакте" появилась информация, что вчера вечером в час пик на Кузнецком проспекте произошло ДТП с участием яркой иномарки и самосвала. На кадрах видно, что тяжеловесный транспорт передней частью въехал в оранжевую Chevrolet.


При этом информации о пострадавших нет. А в комментариях интернет-пользователи указали, что видели эту фуру.

Самосвал решил,что самый важный и решил объехать нас по встречке, подрезав всех, сказал мужчина.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД, где сказали, что не получали сигнала о подобной аварии. Предположительно, участники столкновения смогли без вмешательства стражей закона разобраться в ситуации.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

Да!
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