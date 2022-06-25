+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Самолеты начали летать из Кемерова в Москву по вечерам

0
Фото:  

В Кемерове появились дополнительные вечерние авиарейсы до столицы России.

Новый вечерний рейс из столицы Кузбасса в Москву оказался запущен в областном центре. Отмечается, что первый самолет улетел еще вчера, 24 июня. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы аэропорта им. Алексея Леонова.


Рейс в московский аэропорт Шереметьево будет выполняться всего четыре раза в неделю. Воздушное судно должно взлетать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20:20. Общее время пути составит всего 4 часа и 30 минут. В свою очередь, в город Кемерово возвращение самолета запланировано в 20:50 по московскому времени.


Стоимость билетов начинается от 10 679 рублей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37529

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined