Самолеты начали летать из Кемерова в Москву по вечерам

Новый вечерний рейс из столицы Кузбасса в Москву оказался запущен в областном центре. Отмечается, что первый самолет улетел еще вчера, 24 июня. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы аэропорта им. Алексея Леонова.

Рейс в московский аэропорт Шереметьево будет выполняться всего четыре раза в неделю. Воздушное судно должно взлетать по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 20:20. Общее время пути составит всего 4 часа и 30 минут. В свою очередь, в город Кемерово возвращение самолета запланировано в 20:50 по московскому времени.

Стоимость билетов начинается от 10 679 рублей.