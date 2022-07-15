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Самолеты из Кемерова в Новосибирск начнут летать чаще

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Власти Кузбасса сообщили о запуске дополнительного рейса до столицы Сибири.

Согласно официальной информации, в это воскресенье, 17 июля, будет запущен дополнительный рейс из Кемерова в Новосибирск. Борт следует: Новосибирск – Кемерово – Новосибирск. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов на своей странице в социальной сети.


Воздушное судно Embraer-170, рассчитанное на 78 пассажиров, будет прибывать в кузбасскую столицу в 12:05, а отправляться в Новосибирск спустя 40 минут. Из данных, размещенных на сайте авиаперевозчика, следует, что время в пути составит 50 минут.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кузбассовцы смогут летать напрямую в Челябинск и Омск.

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