Самолеты из Кемерова в Новосибирск начнут летать чаще

Согласно официальной информации, в это воскресенье, 17 июля, будет запущен дополнительный рейс из Кемерова в Новосибирск. Борт следует: Новосибирск – Кемерово – Новосибирск. Об этом сообщил замгубернатора Кузбасса Андрей Панов на своей странице в социальной сети.

Воздушное судно Embraer-170, рассчитанное на 78 пассажиров, будет прибывать в кузбасскую столицу в 12:05, а отправляться в Новосибирск спустя 40 минут. Из данных, размещенных на сайте авиаперевозчика, следует, что время в пути составит 50 минут.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что кузбассовцы смогут летать напрямую в Челябинск и Омск.