Самолеты до Москвы задержались в аэропорту Кемерова

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Непогода внесла корректировки в расписание авиарейсов, которые вынужденно задержались в кемеровском аэропорту имени А.А. Леонова.

Изменения были внесены во время отправления самолетов с сообщением Кемерово – Москва, которые должны были взлететь в 7:35, 7:55 и 8:10. В результате они покинут кемеровскую аэрогавань в 9:30, 11:40 и 12:10 соответственно, что отмечено в электронном табло.


При этом приземлились самолеты из столицы в аэропорту Кемерова также с задержками. Рейс "Сибири" прибыл в 8:37 вместо 6:30, а самолеты "Победы" и "Аэрофлота" задерживаются на несколько часов, хотя должны были сесть еще в 7 утра.


Задержка авиарейсов произошла из-за погодных условий, о чем VSE42.Ru рассказали в аэропорту кузбасской столицы.

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