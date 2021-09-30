Самолеты до Москвы задержались в аэропорту Кемерова

Изменения были внесены во время отправления самолетов с сообщением Кемерово – Москва, которые должны были взлететь в 7:35, 7:55 и 8:10. В результате они покинут кемеровскую аэрогавань в 9:30, 11:40 и 12:10 соответственно, что отмечено в электронном табло.

При этом приземлились самолеты из столицы в аэропорту Кемерова также с задержками. Рейс "Сибири" прибыл в 8:37 вместо 6:30, а самолеты "Победы" и "Аэрофлота" задерживаются на несколько часов, хотя должны были сесть еще в 7 утра.

Задержка авиарейсов произошла из-за погодных условий, о чем VSE42.Ru рассказали в аэропорту кузбасской столицы.