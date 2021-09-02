Самолеты до Москвы задержались в аэрогавани Кемерова

Как сообщают VSE42.Ru, корректировки были внесены во время отправления двух самолетов с сообщением Кемерово – Москва. Первый – рейс «Аэрофлота» – должен был отправиться в путь в 8:10, однако сроки сменились на 10:40. Полет второго – лайнера «Северного ветра» – был запланирован на 9:00, но позже время его отправления изменили на 9:50.

В аэропорту Кемерова журналистам издания пояснили, что задержки обусловлены поздним прибытием вечерних рейсов в город из Москвы. Уточняется, что «Аэрофлот» прилетел в аэрогавань кузбасской столицы в 9:43 при том, что время его прибытия было назначено на 7:05, самолет «Северного ветра» должен был завершить свой полет в 7:50, высадив пассажиров в областном центре шахтерского края, но прибыл только в 10:28.