Самокат ребенка разорвало на части в результате ДТП на кемеровской парковке

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Накануне в городе Кемерово на парковке произошло ДТП с автомобилем и самокатом, которым управлял ребенок. Как оказалось, от удара последнее ТС разорвало на две части.

По словам интернет-пользователя, который поделился материалами с места аварии, инцидент произошел в областном центре в пятницу, 24 июня, на проспекте Октябрьском, 57.

ДТП на парковке, от удара самокат сломался на две части. Самокатом управлял ребенок, сказано в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что на место выезжали стражи закона, а на асфальте стоял аварийный знак. Кроме того, очевидец запечатлел и самокат, который располовинился: его подставка под ноги отлетела от основания. Какой-либо информации о пострадавших нет. Все детали произошедшего устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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