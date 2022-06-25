Самокат ребенка разорвало на части в результате ДТП на кемеровской парковке

По словам интернет-пользователя, который поделился материалами с места аварии, инцидент произошел в областном центре в пятницу, 24 июня, на проспекте Октябрьском, 57.

– ДТП на парковке, от удара самокат сломался на две части. Самокатом управлял ребенок, – сказано в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что на место выезжали стражи закона, а на асфальте стоял аварийный знак. Кроме того, очевидец запечатлел и самокат, который располовинился: его подставка под ноги отлетела от основания. Какой-либо информации о пострадавших нет. Все детали произошедшего устанавливаются.