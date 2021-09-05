Самодельная люстра из банки в кузбасской больнице удивила пациентов

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Фото:  

Банка от соуса вместо люстры шокировала пациентов больницы в кузбасском поселении.

Самодельную люстру, которую предприимчивые создатели изобрели из пустой банки от соуса, заметили пациенты медицинского центра в селе Малиновка Кемеровской области.


Местные жители разместили фотографию с творением работников больницы в Telegram-канале одного из местных сообществ.

— Малиновка, поликлиника, люстра — огонь! — указал автор в подписи к публикации.

На кадре можно заметить, что к плафону вместо люстры подсоединена небольшая банка с этикеткой. При этом лампу медицинскому персоналу удалось поместить внутрь емкости с помощью небольшого отверстия, проделанного в крышке красного цвета. Можно предположить, что каждый раз, когда лампочка выходит из строя, чтобы ее заменить сотрудники медучреждения просто откручивают стеклянную тару.

Фото: Telegram-канал / "Инцидент Новокузнецк".

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