В России продолжается третья волна коронавируса. Специалисты считают, что она будет наиболее тяжелой. Количество заболевших начнет спадать только к ноябрю, а в стабильное положение придет в декабре. Для третьей волны будет все еще характерно тяжелое протекание заболевания.

‒ Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме, ‒ заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

Третья волна коронавируса началась в июне этого года. Ожидается, что она продлится шесть месяцев.