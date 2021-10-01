"Самая тяжелая": инфекционист высказался о текущей волне коронавируса в России

0
Фото:  

Российский педиатр-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о том, чего ждать от нынешней волны COVID-19.

В России продолжается третья волна коронавируса. Специалисты считают, что она будет наиболее тяжелой. Количество заболевших начнет спадать только к ноябрю, а в стабильное положение придет в декабре. Для третьей волны будет все еще характерно тяжелое протекание заболевания.

‒ Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме, ‒ заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в интервью ТАСС.

Третья волна коронавируса началась в июне этого года. Ожидается, что она продлится шесть месяцев.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29653

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined