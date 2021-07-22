Самая крупная в Кузбассе природоохранная зона появилась на юге региона

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В Кемеровской области открылась новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), которая стала самой крупной в регионе.

По данным властей, 22 июля прошла презентация новой ООПТ регионального значения. Речь идет о государственном биологическом (ботаническом) природном заказнике "Реликтовый", которые располагается в границах Новокузнецкого и Таштагольского муниципальных районов.


Его общая площадь составляет более 214 тысяч гектаров, что делает заказник "Реликтовый" самым крупным в Кемеровской области. На его территории планируется сохранить черневую тайгу с липовыми лесами реликтового происхождения и скальный комплекс на реке Кондома. Из-за перехода от таежной к степной зоне в заказнике встречаются различные редкие виды растений, в том числе те, которые занесены в Красные книги России, Кузбасса и Новокузнецкого района. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кемеровской области.


Всего к настоящему моменту в Кемеровской области насчитывается 31 ООПТ, из которых 24 имеют региональное значение. Их общая площадь составляет более 1,5 миллиона гектаров (16% от всей площади Кузбасса). На территории таких зон запрещена заготовка леса и лекарственных растений, добыча ископаемых, разведение костров, а также организация свалок.

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