"Сама по себе": соседка озвучила подробности воспитания убитой в Киселевске школьницы

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Женщина, которая имеет жилье по соседству с семьей, где воспитывалась одна из убитых в Киселевске 10-летних школьниц, рассказала об условиях жизни погибшей.

Так, по словам соседки, мать жестоко убитой 10-летней девочки занималась воспитанием более трех детей, что делало ее многодетной родительницей. При этом женщина якобы была замужем, но не работала.

– Девчонка сама по себе была, – цитирует собеседницу, которая проживала возле дома, где воспитывалась погибшая школьница, РИА "Новости".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что 6 сентября в Киселевске пропали две десятилетние девочки, после чего волонтеры и полицейские приступили к масштабной операции по их поиску. В результате тела исчезнувших учениц были найдены в заброшенном доме, а в убийстве сознался 41 летний горожанин, который, по информации СМИ, был судим за преступление сексуального характера. Позже стало известно, что в день убийства школьниц он приглашал в свой дом еще двух детей.

Да!
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