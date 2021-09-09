Так, по словам соседки, мать жестоко убитой 10-летней девочки занималась воспитанием более трех детей, что делало ее многодетной родительницей. При этом женщина якобы была замужем, но не работала.
– Девчонка сама по себе была, – цитирует собеседницу, которая проживала возле дома, где воспитывалась погибшая школьница, РИА "Новости".
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что 6 сентября в Киселевске пропали две десятилетние девочки, после чего волонтеры и полицейские приступили к масштабной операции по их поиску. В результате тела исчезнувших учениц были найдены в заброшенном доме, а в убийстве сознался 41 летний горожанин, который, по информации СМИ, был судим за преступление сексуального характера. Позже стало известно, что в день убийства школьниц он приглашал в свой дом еще двух детей.
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