Салюты прогремят в Кузбассе на предстоящих выходных

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На территории двух кузбасских городов в рамках предстоящего Дня металлурга будет организовано пиротехническое шоу.

Салюты прогремят в предстоящие выходные сразу в двух городах Кузбасса: Новокузнецке и Таштаголе. Отмечается, что пиротехническое шоу будет организовано в рамках празднования Дня металлурга.


Так, жители в южной столице Кузбасса смогут насладиться салютом, запущенным у Кузнецкой площади, в воскресенье, 18 июля, яркие огни появятся в небе около 22:50. Что касается горожан в Таштаголе, то они станут свидетелями торжественного салюта немного раньше – в субботу, 17 июля, в 23:00 по местному времени.


При этом в рамках празднования события должны были состояться концерты Олега Газманова, но тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе изменила планы властей, выступление столичной звезды перенесли на следующий год, сообщает сайт kem.kp.ru.

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