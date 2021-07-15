Салюты прогремят в Кузбассе на предстоящих выходных

Салюты прогремят в предстоящие выходные сразу в двух городах Кузбасса: Новокузнецке и Таштаголе. Отмечается, что пиротехническое шоу будет организовано в рамках празднования Дня металлурга.

Так, жители в южной столице Кузбасса смогут насладиться салютом, запущенным у Кузнецкой площади, в воскресенье, 18 июля, яркие огни появятся в небе около 22:50. Что касается горожан в Таштаголе, то они станут свидетелями торжественного салюта немного раньше – в субботу, 17 июля, в 23:00 по местному времени.

При этом в рамках празднования события должны были состояться концерты Олега Газманова, но тяжелая эпидемиологическая ситуация в регионе изменила планы властей, выступление столичной звезды перенесли на следующий год, сообщает сайт kem.kp.ru.