Сакура зацвела в одном из дворов Новокузнецка

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Жители южной столицы Кузбасса смогут полюбоваться на цветение нетипичного для региона дерева.

Один из новокузнечан привез саженцы сакуры из Средней Азии еще в 1966 году. Из трех деревьев, высаженных во дворе дома №52 по улице Тореза, прижилось лишь одно. Накануне стало известно, что сакура начала цвести.


Как сообщил мэр южной столицы региона Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале, местные жители занимаются удобрением почвы, в которой произрастает дерево, и следят за его состоянием.


Ранее кемеровские власти рассказали, где горожане смогут полюбоваться цветением миндаля.

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