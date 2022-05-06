Сакура зацвела в одном из дворов Новокузнецка

Один из новокузнечан привез саженцы сакуры из Средней Азии еще в 1966 году. Из трех деревьев, высаженных во дворе дома №52 по улице Тореза, прижилось лишь одно. Накануне стало известно, что сакура начала цвести.

Как сообщил мэр южной столицы региона Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале, местные жители занимаются удобрением почвы, в которой произрастает дерево, и следят за его состоянием.

Ранее кемеровские власти рассказали, где горожане смогут полюбоваться цветением миндаля.