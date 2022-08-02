Сахалинская полиция начала поиски пропавшего на острове кузбассовца

Сегодня, 2 августа, стало известно, что правоохранители в Сахалинской области разыскивают кузбассовца, прибывшего на остров. Тютиков Сергей Александрович родился 11 августа 1970 года. Житель Кемеровской области приехал в город Южно-Сахалинск и перестал выходить на связь со своими родственниками, сообщают в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Правоохранители призвали всех, кому что-либо известно о местонахождении кузбассовца, сообщить по следующим телефонам: 8-999-271-5603; 8-914-765-2050; 789-405 или обратиться в ближайший отдел полиции.