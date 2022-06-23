Садовый дом сгорел под утро в Кузбассе

Сегодня под утро в 05:09 по местному времени разгорелся пожар на 4-й линии ТСН "Калина красная - 2" в Междуреченске. На момент прибытия первого подразделения садовый дом и постройка горели открытым пламенем. Как итог: обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, потолочное перекрытие, стены здания и веранды сгорели полностью.

– Общая площадь составила 40 "квадратов". Предварительно, все произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, – сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу AVOKADO.

Обошлось без пострадавших. К тушению привлекались пять человек на двух единицах техники. Пламя удалось потушить в 5:38.