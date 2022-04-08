Садовые общества вблизи кузбасской реки оказались под водой

Жители Калтана опубликовали фотографии и видеозаписи паводка. Расположенная недалеко река Кондома накрыла садовые общества.
– У нас в районе г. Калтан большая проблема, на р.Кондома затор, затопило множество садовых обществ, – написал автор
В своем сообщении он отметил бездействие властей, которые не спешат решить существующую проблему.
– Самое печальное, что лед до сих пор стоит, а власти ничего с этим не делают, – подытожил местный житель.
Напомним, ранее власти в Кузбассе начали эвакуацию населения из-за паводка.
Фото, видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс
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