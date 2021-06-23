Сабантуй и конные скачки: Минкульт поделился программой празднования 300-летия Кузбасса

Крупномасштабный международный шахтерский Сабантуй будет проведен в городе Кемерово и деревне Кабаново Крапивинского муниципального округа в честь празднования 300-летия образования Кемеровской области.



Программа праздника предусматривает традиционные конные скачки, выступления лучших творческих коллективов республики Татарстан и Кузбасса. Общее количество участников предположительно может превышать более 500 артистов и порядка 150 ветеранов шахтерского труда со всей России и других государств.





При этом в областной столице с 4 июня уже стартовал региональный фестиваль "ТЕРРИТОРИЯ-fest", который с первых дней запомнился посетителям ярким мультимедийным шоу, прошедшим на сцене Парка Чудес. Цель мероприятия: объединить 34 территории области. Участниками события стали любительские коллективы, а также отдельные исполнители различных жанров самодеятельного народного творчества, индивидуальные мастера, различные объединения декоративно-прикладного и изобразительного искусства всех муниципальных образований Кузбасса.

Городское событие продлится до 10 июля 2021 года. За это время в кузбасской столице каждую пятницу, субботу и воскресенье будут выступать творческие делегации городов и районов региона, которые продемонстрируют все богатство и покажут, чем уникальна их местная культура.



По итогам презентаций всех 34 территорий членам жюри будет необходимо определить лучшую визитную карточку и концертную программу, а также самого рукастого мастера декоративно-прикладного искусства.



В министерстве культуры Кузбасса отметили, что насладиться ярким, красочным шоу и поближе познакомиться с лучшими творческими коллективами местные жители могут абсолютно бесплатно.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что знаменитые группы 2000-х выступят в Кузбассе в рамках 300-летнего юбилея.