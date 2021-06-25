Съемки сериала о Фаине Раневской начались

Произведение приурочено к 125-летию со дня рождения актрисы. Работа над сценарием идет с 2016 года.

Дмитрий Петрунь рассказывал, что судьба этой артистки дает ему возможность как режиссеру окунуться в большой объем эмоций, в разные времена и ситуации.

-Действие нашего сериала начнет разворачиваться в начале прошлого века, затем мы пройдем через Гражданскую войну, становление Советского Союза, Великую Отечественную войну, времена застоя. И от этого масштаба работы я испытываю невероятный азарт, смешанный со страхом, волнением и ответственностью, - сообщил режиссер.

Роль Раневской в сериале исполнит московская актриса Мариэтта Цигаль-Полищук. Сериал из восьми эпизодов выйдет летом этого года, рассказали в компании Star Vedia.