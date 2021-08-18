Съедобное чудо: самые полезные утренние каши

Некоторые диетологи называют перловку самым доступным суперфудом. И действительно, эта каша буквально является рекордсменом по содержанию различных витаминов и минералов: в ней есть и хром, и калий, и кальций, и железо. Кроме того, перловая крупа очень богата грубыми пищевыми волокнами - она отлично стимулирует перистальтику кишечника и служит питательной средой для живущих в нем бактерий. Содержится в ней и гордецин – природное активное вещество, борющееся с воспалительными процессами в теле и подавляющее рост патогенной микрофлоры.

Завтракая перловкой, вы долго будете ощущать сытость – такой эффект обусловлен ударной дозой содержащегося в ней растительного белка, усваивающегося в организме лучше животного. Кстати, много в этой крупе и лизина, активирующего выработку коллагена, поэтому некоторые девушки не только завтракают ей, но и умудряются делать из нее различные маски для лица и волос.