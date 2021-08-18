Съедобное чудо: самые полезные утренние каши

Разная польза от разных круп
Завтракать кашами рекомендуют многие диетологи: блюда из полезных круп оказывают щадящую нагрузку на пищеварительный тракт. Но важно учитывать, что каждая каша насыщена совершенно уникальными нутриентами, обладающими определенным эффектом. Подбирать наиболее полезную следует исходя из индивидуальных потребностей организма. Кроме того, стоит учитывать и особенности приготовления такой пищи.
Овсяная каша
Овсянка считается одной из самых белковых каш, кроме того, богата она и полезной клетчаткой. Благодаря этим особенностям ей можно быстро и надолго насытиться. Большое содержание пищевых волокон в этой каше позволяет наладить проблемы с пищеварением: многие врачи рекомендуют завтракать овсянкой на воде для профилактики запоров и улучшения обмена веществ. Есть у этих волокон и еще один интересный эффект: они помогают понизить уровень "вредного" холестерина в организме, следовательно, употребление овсянки показано и людям, страдающим от болезней сердечно-сосудистого характера.
Пшенная каша
Каша из семян проса сегодня незаслуженно забыта, а ведь в советское время это блюдо регулярно подавалось на стол. И причиной тому служила не только высокая сытность, но и положительные эффекты, оказываемые пшенкой на человеческий организм. Пожалуй, кашу из проса можно заслуженно назвать источником молодости и красоты. Она без сомнений показана худеющим девушкам, мечтающим влезть в новые модные вещи. Дело в том, что крупа, из которой она готовится, обладает липотропным действием. Иначе говоря, препятствует отложению жира, способствует похудению. Мало того, в ней содержатся такие микроэлементы, как кремний и фтор, отвечающие за здоровье наших зубов, волос и ногтей. Есть в просе и медь, необходимая людям, страдающим от заболеваний мышечной ткани и костей. Может пшено работать и как легкий энтеросорбент, избавляющий тело от попавших в него извне токсинов. Полезна такая каша и при диабете, и при заболеваниях печени и поджелудочной железы.
Перловая каша
Некоторые диетологи называют перловку самым доступным суперфудом. И действительно, эта каша буквально является рекордсменом по содержанию различных витаминов и минералов: в ней есть и хром, и калий, и кальций, и железо. Кроме того, перловая крупа очень богата грубыми пищевыми волокнами - она отлично стимулирует перистальтику кишечника и служит питательной средой для живущих в нем бактерий. Содержится в ней и гордецин – природное активное вещество, борющееся с воспалительными процессами в теле и подавляющее рост патогенной микрофлоры.
Завтракая перловкой, вы долго будете ощущать сытость – такой эффект обусловлен ударной дозой содержащегося в ней растительного белка, усваивающегося в организме лучше животного. Кстати, много в этой крупе и лизина, активирующего выработку коллагена, поэтому некоторые девушки не только завтракают ей, но и умудряются делать из нее различные маски для лица и волос.
Ячневая каша
Несколько столетий назад наши предки считали ячмень ценнейшим злаком. Каши из него могли позволить себе только самые состоятельные люди. А сегодня мы почти забыли про этот удивительно полезный завтрак, богатый витаминами группы В – лучшими помощниками для нервной системы и мозга. Как и просо, ячмень содержит гордецин, позволяющий бороться с воспалениями, а также огромное количество белка и клетчатки. Кстати, ячка считается низкокалорийной крупой, а потому ее спокойно можно включать в рацион даже вечно худеющим.
Кукурузная каша
Ярко-желтая кукурузная каша способна взбодрить и поднять настроение одним только своим видом, но это, разумеется, далеко не главное ее достоинство. Она содержит в себе витамины группы А, В, С, Е, К и РР, а также следующие микроэлементы: медь, фосфор, железо, кремний, кальций, калий. Такой ударный набор полезностей в совокупности позволяет поддерживать здоровье и бороться с огромным количеством недугов.
Кроме того, кукурузная каша очень быстро готовится и легко переваривается, позволяя весь день оставаться сытым. Ее неоспоримое преимущество – отсутствие белка глютена, который не показан к употреблению многим аллергикам.
Готовим правильно
Верными консистенциями для утренних каш являются вязкая и рассыпчатая – в зависимости от вида выбранной вами крупы. Очень хорошо утоляют голод и успокаивают кишечник именно вязкие блюда: в них сохраняется большее количество жидкости. Варить каши лучше на воде, но, если вы хотите позавтракать очень плотно, тогда можно добавить в кашу молоко: коровье, козье или растительное.
Впрочем, если желания стоять у плиты у вас нет, то некоторые крупы можно запаривать кипятком и оставлять их настаиваться на ночь. К утру вкусный завтрак будет готов. Предпочтительно готовить такие каши, дополняя их другими полезностями: тыквой, семенами, орехами, ягодами, морковью, яблоками и сухофруктами. В качестве подсластителей диетологи рекомендуют использовать не сахар, а натуральные добавки: стевию, мед, сироп топинамбура. Заведите привычку есть каши по утрам, и вскоре вы заметите, что ваше самочувствие изменилось в лучшую сторону.
Источник фото: unsplash.com, pixabay.com
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