Цвет воды из колонки у перекрестка Пролетарская - Толстого в городе Белово возмутил местных жителей, которые засняли поток ржавой жидкости на камеру, а после выложили в Сеть.

– Как людям пить такую воду? – поинтересовался автор ролика.

К посту подписчик сообщества во "ВКонтакте" прикрепил ссылки на главу Белова Алексея Курносова и губернатора области Сергея Цивилева. При этом в комментариях люди выразили мнение, что вода стала "грязной" из-за предстоящего отключения холодного водоснабжения на территории города.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители еще одного города в Кузбассе останутся без холодной воды.