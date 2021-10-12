Ржавая вода из-под колонки возмутила
кузбассовцев

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Фото:  

Колонка в одном из кузбасских городов стала причиной жалоб на плохое качество воды от местных жителей, которые засняли ржавую жидкость на камеру.

Цвет воды из колонки у перекрестка Пролетарская - Толстого в городе Белово возмутил местных жителей, которые засняли поток ржавой жидкости на камеру, а после выложили в Сеть.

Как людям пить такую воду? поинтересовался автор ролика.

К посту подписчик сообщества во "ВКонтакте" прикрепил ссылки на главу Белова Алексея Курносова и губернатора области Сергея Цивилева. При этом в комментариях люди выразили мнение, что вода стала "грязной" из-за предстоящего отключения холодного водоснабжения на территории города.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители еще одного города в Кузбассе останутся без холодной воды.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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