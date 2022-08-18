Рыжеволосая пенсионерка в голубой кепке исчезла в Кузбассе

Зайнутдинова Екатерина Александровна 1950 года рождения пропала без вести в деревне Карачарово Чебулинского района. Согласно данным поискового отряда "Лиза Алерт", пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении 16 августа текущего года.

Рост пропавшей составляет 158 сантиметров. Телосложение худощавое, волосы рыжие, глаза голубые. Была одета в розовую ветровку, серую кофту, разноцветные укороченные штаны и сине-белые босоножки. На голове женщины была голубая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей пенсионерке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски высокого кузбассовца, исчезнувшего в мае.