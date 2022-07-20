Рыжеволосая пенсионерка с возможной потерей памяти пропала в Кемерове

Петрова (Крылова) Фаина Ильинична 1951 года рождения пропала без вести в Кемерове. Местонахождение пенсионерки остается неизвестным с 16 июля текущего года.

Рост пожилой женщины составляет 153 сантиметра. Телосложение плотное. Волосы рыжего цвета, глаза голубые. Была одета в спортивную желто-черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и черные кожаные сапоги, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт". У пенсионерки возможна потеря памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей кемеровчанке, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Продолжаются поиски новокузнечанки с серо-голубыми глазами.