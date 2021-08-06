Рыболов с крючком в веке попал в кузбасскую больницу

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Рыбалка обернулась для жителя Кемеровской области поездкой в медучреждение: мужчине потребовалась помощь врачей из-за того, что он зацепил свое нижнее веко крючком.

Экстренно работу по изъятию «вцепившегося» в веко крючка накануне провели специалисты-офтальмологи. Горожанин, поступивший с соответствующей проблемой в медучреждение, мог повредить зрительный орган, однако врачи сумели провести операцию без «потерь». Со слов заместителя главврача по офтальмологической помощи Кузбасской клинической больницы Натальи Тюниной, мужчине очень повезло, поскольку травма могла бы быть гораздо серьезней.


Помимо случая, описанного выше, врачи-офтальмологи больницы в те же сутки отработали еще 46 экстренных обращений.

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