Рыбное хозяйство в Кузбассе понесло наказание за отсутствие дезинфекции

Выявившая нарушения проверка была проведена в четвертом квартале 2021 года. При осмотре ООО "Беловское рыбное хозяйство" было обнаружено, что при въезде на предприятие не проводится дезинфекция шасси транспортных средств. Кроме того, не обеззараживаются оборудование и инвентарь на территории участков, а на входе и выходе отсутствуют дезинфекционные коврики.
"В отношении юридического лица ООО "Беловское рыбное хозяйство" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ", ‒ сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кузбассу.
Предприятие получило наказание в виде предупреждения.
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