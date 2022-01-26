Рыбное хозяйство в Кузбассе понесло наказание за отсутствие дезинфекции

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Сотрудники надзорного органа обнаружили нарушения в разведении и выращивании рыбы в одном из хозяйств Кемеровской области.

Выявившая нарушения проверка была проведена в четвертом квартале 2021 года. При осмотре ООО "Беловское рыбное хозяйство" было обнаружено, что при въезде на предприятие не проводится дезинфекция шасси транспортных средств. Кроме того, не обеззараживаются оборудование и инвентарь на территории участков, а на входе и выходе отсутствуют дезинфекционные коврики.

"В отношении юридического лица ООО "Беловское рыбное хозяйство" составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ", ‒ сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кузбассу.

Предприятие получило наказание в виде предупреждения.

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