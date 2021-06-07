Рыбак на лодке утонул в кузбасском озере

Как стало известно, трагедия произошла 6 июня на озере "Займище" в Чебулинском муниципальном округе. По предварительным данным, 66-летний мужчина рыбачил на берегу водоема вместе со своим знакомым. После этого они вместе распивали алкоголь, и во второй половине дня мужчина решил проверить сети.

Со слов очевидца, его приятель взял лодку и поплыл к месту установки снастей. В какой-то момент судно перевернулось. Увидев в воде тело своего знакомого, мужчина обратился к правоохранителям.

Установлено, что признаком насильственной смерти на теле погибшего нет. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.