Рыбак на лодке утонул в кузбасском озере

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На одном из водоемов Кемеровской области перевернулась рыбацкая лодка. В результате инцидента погиб один человек.

Как стало известно, трагедия произошла 6 июня на озере "Займище" в Чебулинском муниципальном округе. По предварительным данным, 66-летний мужчина рыбачил на берегу водоема вместе со своим знакомым. После этого они вместе распивали алкоголь, и во второй половине дня мужчина решил проверить сети.


Со слов очевидца, его приятель взял лодку и поплыл к месту установки снастей. В какой-то момент судно перевернулось. Увидев в воде тело своего знакомого, мужчина обратился к правоохранителям.


Установлено, что признаком насильственной смерти на теле погибшего нет. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства инцидента выясняются, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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