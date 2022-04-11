Ряд товаров в Кузбассе вырос в цене более чем на 30% за месяц

Специалисты Кемеровостата сообщили, что в марте 2022 года базовый индекс потребительских цен составил 110,80% по отношению к февралю.

Так, репчатый лук вырос в цене на 55,75%, помидоры – на 44,5%, рассыпчатый сахар– на 41,53%, капуста – на 36,57%, бананы – 34,65%. Шоколадные конфеты подорожали за месяц на 19,25%, яблоки – на 18,46%, пшеничная мука – на 12,28%, картофель – на 11,14%, колбаса – на 10,9%, соль – на 9,43%, масло и жиры – на 8,68%, творог – на 8,5%.

Что касается непродовольственных товаров, то на 36,42% выросли в цене детские подгузники, на 25,26% – стиральный порошок, на 22,08% – пена для бритья, на 17,36% – женские прокладки. Электроприборы подорожали в целом на 27,56%, при этом стиральные машины – на 43,01%, а холодильники – на 39,41%.

Бензин и газ незначительно снизились в цене. Кроме того, на 25% подешевели огурцы.

Ознакомиться с изменениями цен на все позиции можно на сайте Кемеровостата.