Ряд товаров первой необходимости подорожал в Кузбассе за неделю

2
Фото:  

Статистики зафиксировали рост цен на некоторые важные продукты в Кемеровской области.

По данным Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе выросли в цене: макаронные изделия (+3,9%), детское мясное питание (+3,3%), стерилизованное молоко (+3,3%), черный байховый чай (+2,8%), сметана (+2,3%), говядина на кости (+1,6%) и сливочное масло (+1,5%). Что касается непродовольственных товаров, то на 4,7% подорожали мужские майки и футболки, на 3,8% ‒ зубные щетки, на 1,2% ‒ туалетная бумага и на 1,1% ‒ хозяйственное мыло.


Дешевле начали стоить помидоры (-16,5%), белокочанная капуста (-9,9%), бананы (-6,4%). Кроме того, на 5% снизилась цена на сахар-песок. Из непродовольственных товаров подешевели плиты ДСП (-2,3%), детские бумажные подгузники (-1,3%), женские прокладки (-1,2%), следует из статистики.


Ранее власти Новокузнецка высказались о ценах на сахар.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37704

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined