Ряд товаров первой необходимости подорожал в Кузбассе за неделю

По данным Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе выросли в цене: макаронные изделия (+3,9%), детское мясное питание (+3,3%), стерилизованное молоко (+3,3%), черный байховый чай (+2,8%), сметана (+2,3%), говядина на кости (+1,6%) и сливочное масло (+1,5%). Что касается непродовольственных товаров, то на 4,7% подорожали мужские майки и футболки, на 3,8% ‒ зубные щетки, на 1,2% ‒ туалетная бумага и на 1,1% ‒ хозяйственное мыло.

Дешевле начали стоить помидоры (-16,5%), белокочанная капуста (-9,9%), бананы (-6,4%). Кроме того, на 5% снизилась цена на сахар-песок. Из непродовольственных товаров подешевели плиты ДСП (-2,3%), детские бумажные подгузники (-1,3%), женские прокладки (-1,2%), следует из статистики.

Ранее власти Новокузнецка высказались о ценах на сахар.