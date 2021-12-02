Ряд товаров первой необходимости подорожал в Кузбассе за неделю

Согласно информации Кемеровостата, за минувшую неделю на территории Кузбасса было отмечено подорожание некоторых товаров. В их число вошло молоко (+4,2%), картофель (+3,8%), мука (2,9%). Капуста выросла в цене на 4,9%, а хлеб на 1,5%.

Некоторые непродовольственные товары также стали стоить больше. Так, цены на стиральный порошок прибавили 4,8%, на зубную пасту выросли на 2,9%. Туалетная бумага начала стоить на 2,3% больше. Выросли и цены на бензин АИ-92, но всего на 0,1%, сообщают специалисты Кемеровостата.

При этом ряд товаров подешевел. Так, вареная колбаса теперь стоит на 2,8% меньше, огурцы – на 2,4%, а смартфоны – на 2,7%.