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Ряд продуктов в Кузбассе подорожал за неделю

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Статистики привели актуальные данные об изменении цен на товары в Кемеровской области.

Согласно информации Кемеровостата, за прошедшие семь дней в Кузбассе на 5% подорожала вермишель, на 3,1% – сосиски и сардельки, на 2,9% – мясное детское питание. Дешевле начали стоить огурцы (-13,2%), картофель (-9,6%), свекла (-8,6%), а также морковь (-8,5%).


Что касается непродовольственных товаров, то на 8% подорожали помидоры, на 3,8% – детские бумажные подгузники, на 3,2% – мужские футболки и на 2,5% – шампунь. Уменьшились в цене детские футболки (-4,3%), школьные спортивные костюмы (-2,5%) и хозяйственное мыло (-2,3%).


Цены на моторное топливо не изменились.

Да!
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