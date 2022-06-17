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Ряд продуктов в Кузбассе подорожал за неделю

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Статистики в Кемеровской области назвали товары, которые выросли в цене за минувшие семь дней.

По актуальным данным Кемеровостата, за прошедшую неделю на прилавках в Кузбассе заметно подорожал картофель: теперь он стоит на 7,5% дороже. Также выросли в цене: вермишель (+4%), столовая свекла (+2,6%), морковь и вареная колбаса (по +2,1%). Кроме того, на 1,6% подорожала соль. Что касается непродовольственных товаров, то статистики заметили рост цен на: женские гигиенические прокладки (+3,1%), сухие корма для собак (+1,3%), спички (+0,9%) и телевизоры (+0,8).


При этом некоторые продукты стали стоить дешевле. Среди прочего, резко снизились цены на помидоры (-14,8%), огурцы (-10%), черный байховый чай (-5%) и бананы (-4%).


Из непродовольственных товаров, в частности, подешевели шампуни (-4%), плиты ДСП (-2,5) и стиральный порошок (-1%).

Да!
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