Ряд продуктов в Кузбассе подорожал за неделю

Согласно данным Кемеровостата, в Кузбассе за неделю подорожали некоторые продукты. Так, гречка и пшено теперь стоят на 3,3% дороже, сосиски и сардельки – на 3%, сливочное масло – на 2,8%. Подешевели огурцы (-9%), капуста (-8,1%), свекла (-6,4%) и яйца (-4,5%). Среди прочего, меньше начали стоить шоколадные конфеты (-4,6%) и сухой корм для животных (-3%).

Что касается непродовольственных продуктов, то за минувшие семь дней на 8,2% прибавило в цене туалетное мыло, на 3,3% – пылесосы, на 3% – женские прокладки. Топливо в цене не изменилось.

На прошлой неделе статистики заметили подорожание картофеля и спичек. Кузбассовец пришел в шок от скачка цен на популярные сладости.