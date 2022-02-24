Ряд продуктов подорожал в Кузбассе

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Статистики сообщили о том, что в Кемеровской области выросли цены на некоторые товары, в числе которых детское питание и бензин.

Согласно информации Кемеровостата, за минувшую неделю в Кузбассе подорожало на 7,5% фруктовое детское питание, на 5,4% ‒ мясное детское питание, на 3,1% ‒ маргарин. На 3% выросли в цене огурцы, на 2,8% ‒ свинина, на 2,4% ‒ картофель.


Кроме того, увеличилась и стоимость некоторого топлива. Литр АИ-95 подорожал на 0,1% (48,91 рубля), литр дизеля ‒ на 0,3% (56,34 рубля).


На 6,1% подешевел репчатый лук, на 3% ‒ яблоки и на 2,7% ‒ детские джинсы.


Ранее в Кузбассе выросли в цене шоколадные конфеты и зубная паста.

Да!
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