"Рвота, понос": кузбасский инфекционист рассказал о симптомах нового штамма COVID-19 у детей

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Особенности течения "омикрон"- штамма COVID-19 у детей отличаются о того, как вирус проявляет себя в организме взрослых.

Главный детский инфекционист Кузбасса Татьяна Бондаренко в ходе прямого эфира регионального Минздрава, который состоялся на днях в Instagram, заявила, что симптоматика нового штамма напоминает ОРЗ. Так, у инфицированного резко повышается температура тела, возникают боли в горле, пропадает обоняние.


Кроме того специалист отметила, что у детей после заражения COVID-19 может наблюдаться рвота, понос, а на теле может возникнуть необычная сыпь.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что детские "красные зоны" увеличили время работы в связи с ростом заболеваемости в Кузбассе.

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