Главный детский инфекционист Кузбасса Татьяна Бондаренко в ходе прямого эфира регионального Минздрава, который состоялся на днях в Instagram, заявила, что симптоматика нового штамма напоминает ОРЗ. Так, у инфицированного резко повышается температура тела, возникают боли в горле, пропадает обоняние.

Кроме того специалист отметила, что у детей после заражения COVID-19 может наблюдаться рвота, понос, а на теле может возникнуть необычная сыпь.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что детские "красные зоны" увеличили время работы в связи с ростом заболеваемости в Кузбассе.