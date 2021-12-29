Руководство накажет высадившего ребенка на мороз кемеровского водителя

Кемеровские власти отреагировали на сообщение горожанки, которая заявила, что ее 10-летняя дочь была вынуждена выйти на мороз из маршрутного такси №81 из-за отсутствия денег на проезд.

– С перевозчиком, который является соисполнителем, проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров. В отношении водителя будут приняты меры дисциплинарного воздействия, – рассказали VSE42.Ru в администрации города Кемерово.

Напомним, что инцидент произошел накануне в кузбасской столице. Юная горожанка попыталась зайти в маршрутное такси вместе с бабушкой, однако та так и не смогла попасть в транспортное средство. Оставшийся без денег на проезд ребенок был вынужден выйти через несколько остановок. Домой девочка смогла добраться с помощью неравнодушных горожан.