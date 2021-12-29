Руководство накажет высадившего ребенка на мороз кемеровского водителя

0
Фото:  

Власти кузбасской столицы прокомментировали инцидент, произошедший с юной горожанкой в общественном транспорте.

Кемеровские власти отреагировали на сообщение горожанки, которая заявила, что ее 10-летняя дочь была вынуждена выйти на мороз из маршрутного такси №81 из-за отсутствия денег на проезд.

– С перевозчиком, который является соисполнителем, проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров. В отношении водителя будут приняты меры дисциплинарного воздействия, – рассказали VSE42.Ru в администрации города Кемерово.

Напомним, что инцидент произошел накануне в кузбасской столице. Юная горожанка попыталась зайти в маршрутное такси вместе с бабушкой, однако та так и не смогла попасть в транспортное средство. Оставшийся без денег на проезд ребенок был вынужден выйти через несколько остановок. Домой девочка смогла добраться с помощью неравнодушных горожан.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32218

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined