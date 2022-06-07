Руководство кузбасской шахты заплатило многомиллионный штраф за коррупцию

Речь идет о кузбасской шахте "Распадская", которая за коррупционную сделку получила штраф в размере 20 млн рублей. Соответствующее решение вынес суд, уточнили в управлении Генпрокуратуры по СФО.

– Установлен факт незаконного оказания услуг имущественного характера, а также передачи иных имущественных прав на общую сумму более 1 млн рублей, – прокомментировали в ведомстве.

Известно, что директор по производству ООО "Распадская угольная компания" пошел на сделку с сотрудником новокузнецкого Ростехнадзора "за непринятие мер реагирования и непривлечение к административной ответственности".

В результате на компанию было заведено административное дело о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. Руководство шахты уже выплатило всю сумму штрафа.