Руководство кузбасской компании выплатит штраф за загрязнение воздуха

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Сотрудники прокуратуры в Кемеровской области уличили коммерческую организацию в нарушении законодательства об охране атмосферного воздуха. Выявленные недочеты стали причиной для возбуждения административного делопроизводства.

При проверке на одном из предприятий Анжеро-Судженска сотрудники надзорного органа установили, что его деятельность связана с негативным воздействием на окружающую среду.


Несмотря на вышеупомянутые обстоятельства, организация не встала на учет объектов, которые негативно воздействуют на окружающую среду. В прокуратуре также уточнили, что в организации не велась инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ, не осуществлялся и производственный контроль.

- Лабораторные исследования загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов не проводились, плата за негативное воздействие на окружающую среду не вносилась. Кроме того, не был обеспечен режим санитарно-защитной зоны, - отметили в ведомстве.

В итоге руководитель организации получил представление о выявленных нарушениях. Его также обязали устранить их.


Таким образом, объект был поставлен на соответствующий государственный учет, в организации начали проводить измерение выбросов загрязняющих веществ, началась и разработка программы производственного экологического контроля и мониторинга окружающей среды для того, чтобы начать разработку проекта обоснования санитарно-защитной зоны.


Кроме того, как отметили в ведомстве, организация нарушила ряд статей КоАП РФ: 6.3, 8.41, 8.46. По ним же руководство было привлечено к ответственности. В качестве наказания были назначены штрафы. Вместе с этим, фирму обязали начать платить деньги в бюджет за загрязнение атмосферы.

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