Руководство кузбасского СК опубликовало данные о доходах

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Следственный комитет Кемеровской области обнародовал данные о заработке начальства.

Кузбасский Следком разместил на официальном сайте документ, в котором указано, что доход исполняющего обязанности руководителя Александра Безукладникова в 2021 году составил 3 937 554 рубля. В собственности у Безукладникова имеется Toyota Land Cruiser 200, снегоход Polaris Widetrak LX и снегоболотоход CFMOTO X10. В совместной собственности – квартира площадью 67,8 "квадратов". Супруга за минувший год заработала 235 071 рубль.


Заместитель руководителя Александр Кустов отчитался о доходе в 4 328 640 рублей. В индивидуальной собственности указан земельный участок 1 074 м² и дом площадью 183,5 м². Водит Кустов автомобиль Nissan Murano. Супруга указала заработок в 245 567 рублей. Кроме того, жена владеет гаражом, а несовершеннолетний ребенок – квартирой 48,6 м².


Еще один заместитель Алексей Ткач заработал за прошлый год 4 284 440 рублей. В индивидуальной собственности у него имеется автомобиль Lexus RX300, а в общей совместной собственности – квартира площадью 116,7 "квадратов". Доход супруги в 2021 году составил 542 432 рублей.


Ранее о доходах отчитались начальники кузбасского МЧС и прокуратуры.

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