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Руководство кузбасского разреза оставило горняков без зарплаты на День шахтера

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Работники угольного разреза в Кузбассе даже в свой праздник остались без денег, поскольку руководство не смогло рассчитаться со своими работниками по долгам. Власти дали официальный ответ.

На просторах Сети интернет-пользователи поинтересовались о выдачи долгожданной заработной платы работникам разреза "Инской" возле Белово. Некоторые предположили, что его руководство могло бы подобным образом порадовать горняков в честь их профессионального праздника Дня шахтера.

– Что-то про Инской разрез не ответили – мужикам перед праздником то хотя бы зарплату выплатили? – написал кузбассовец.

На вопрос отреагировал представитель Минугля Кузбасса. По информации собеседника, сейчас "Инской" – банкрот, но несмотря на такой статус добыча угля на предприятии продолжается.


К слову, дополнительные трудности связаны с геополитической обстановкой, а из-за этого возникают проблемы с конвертацией валюты, которой оплачивают уголь потребители из зарубежных государств.


Таким образом, погасить образовавшуюся задолженность в срок у руководства предприятия в очередной раз не получилось. Отмечается, что все выплаты должны были произойти до середины августа. Ответчик добавил, что сейчас предпринимаются все возможные меры для того, чтобы горняки как можно скорее получили деньги за свой труд.

Да!
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