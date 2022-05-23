Руководство кузбасского МЧС раскрыло свои доходы

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Заработок начальника ГУ МЧС по Кемеровской области и его заместителей появился в Сети.

По данным кузбасского ГУ МЧС, за 2021 год глава управления Алексей Шульгин заработал 3 296 254 рубля. Это следует из документа, размещенного на официальном сайте министерства. В индивидуальной собственности Шульгина находится земельный участок и гараж площадью 36 м². Также он арендует квартиру. Несовершеннолетний ребенок чиновника за прошлый год заработал 36 145 рублей.


Первый заместитель Евгений Дедюхин имеет в общедолевой собственности квартиру 70,8 м², а также земельный участок площадью 1 500 м² в пользовании. При этом доходы Дедюхина составили 2 457 067 рублей. Также чиновник владеет автоприцепом. В общедолевой собственности у его супруги имеется квартира 70,8 м². Женщине удалось заработать в 2021 году 176 781 рубль.


Заместитель главы ГУ Владимир Тихомиров отчитался о доходе в 2 119 998 рублей. В индивидуальной собственности у чиновника ‒ жилой дом площадью 45,8 м². Кроме того, владеет квартирой в общей совместной собственности. Площадь жилья составляет 67,9 м². Также у Тихомирова имеется автомобили ГАЗ и Hyundai Tucson, а также полуприцеп к легковушке и подвесной лодочный мотор.


Еще один заместитель, Игорь Епин, а также его супруга и ребенок, имеет в общедолевой собственности квартиру площадью 77,2 м². При этом в пользовании Епина есть земельный участок, площадь которого составляет 1 500 м². Ездит чиновник на KIA Sportage и KIA Rio. При этом заработок Епина в 2021 году составил 2 319 431 рубль, а его супруги ‒ 10 000 рублей.


Александр Овчинников, замглавы, отчитался о доходе в 2 017 888 рублей. Владеет чиновник лишь машиной Toyota Camry. Супруга Овчинникова имеет три квартиры в долевой собственности. Заработок женщины в 2021 году составил 1 552 026 рублей.


Заместитель руководителя территориального органа Ярослав Максимов заработал 976 493 рубля. В собственности у чиновника есть Toyota Auris и KIA Ceed. Также в индивидуальной собственности Максимова есть земельный участок площадью 1 300 м² и жилой дом площадью 98 м². В общедолевой – квартира и земельный участок, еще одна квартира – в общей совместной собственности. Супруга Максимова отчиталась о доходе в 465 592 рублей.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что прокурор Кузбасса заработал за 2021 год более 20 млн рублей.

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