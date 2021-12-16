Руководство крупного угольного предприятия пойдет под суд в Кузбассе

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Директор и замдиректора одного из угольных предприятий Кемеровской области обвиняются в преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, в 2015 году с организации было взыскано 167 млн рублей. Суд вынес подобное наказание за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, порчу земель и невыполнение обязанностей по рекультивации в Новокузнецком районе. В целях уклонения от выплаты денежных средств, учредитель и директор предприятия создали тождественное предприятие и перевели туда работников, средства и активы. При этом первая организация, которая должна была выплатить 167 млн рублей, прекратила свою деятельность и утратила платежеспособность.


Правоохранители возбудили в отношении руководителей предприятия дело по ст. 196 УК РФ "Преднамеренное банкротство". В ходе предварительного следствия фигуранты свою вину не признали, от возмещения ущерба отказались, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Дело будет направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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