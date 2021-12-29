Руководство крупного кемеровского ТРК прокомментировало закрытие

На официальном сайте кемеровского торгового центра "Гринвич" появился официальный комментарий, который раскрывает некоторые аспекты приостановки работы. Ранее сообщалось, что объект был закрыт из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

‒ Сам ТРК не представляет угрозу и жизни населению, а претензии прокуратуры Заводского районы, рассмотренные в суде, касаются вопросов актуальных в случае пожара, вероятность которого, согласно расчетам, утвержденным МЧС, одна миллионная в год, ‒ заявило руководство "Гринвича".

Суд вынес решение, по которому в комплексе должна быть установлена более эффективная и современная система пожаротушения, процесс проектирования которой стартовал еще в начале года.

‒ Во всех предъявляемых требованиях прокуратуры суд отказал, в том числе, в требовании о запрете деятельности комплекса, ‒ также говорится в сообщении.

Однако прокуратура обжаловала решение суда, из-за чего работа ТРК все еще не возобновлена. Отмечается, что "Гринвич" останется закрытым до рассмотрения апелляции в суде высшей инстанции.