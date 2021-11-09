Руководство кемеровской школы запретило родителям первоклашек заходить в учреждение

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На просторах Сети жители кузбасской столицы пожаловались на одну из местных школ, где руководство запретило родителям заходить в школу за маленькими детьми при соблюдении всех антиковидных мер.

Родители школьников в областном центре оказались возмущены тем, что в здание одного из учебных учреждений не пускают взрослых для встречи первоклашек. Свое недовольство одна из кемеровских мам выразила в социальной сети. Также автор сообщения указала, что при попытке пройти охрану соблюдала все антиковидные меры и имела на руках QR-код о вакцинации от опасного вируса COVID-19.

– Есть маски, есть код, но нет права зайти и помочь ребенку. На входе очень тесно и мало места. Первоклашки стоят и не знают куда сесть, а мы вынуждены смотреть в окно, как они там пытаются найти место, – написала подписчица.

При этом комментаторы поддержали землячку и заявили, что и в других школах сталкиваются с такой проблемой. Якобы сотрудники на глазах у детей выпроваживают родителей за пределы учреждений.

Да!
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