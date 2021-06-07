Руководство кемеровской больницы ликвидировало свалку после прокурорской проверки

Сотрудники прокуратуры в Кемерове в Сети заметили информацию о мусорной свалке, образовавшейся близ одного из медучреждений в городе.

По данным была проведена проверка, вследствие которой было установлено, что свалка, о которой очевидцы сообщили в Сети, образовалась на территории женской консультации ГАУЗ «Кемеровская городская больница №4», а именно – около ее забора. Там были обнаружены завалы твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Так, в отношении и.о. главного врача медучреждения было внесено представление и требование об устранении вышеупомянутых нарушений. Кроме того, было возбуждено административное производство в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства).

К текущему моменту, как уточняют в ведомстве, территория уже была очищена – отходы убраны.