Руководство кемеровской больницы ликвидировало свалку после прокурорской проверки

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Сотрудники надзорного ведомства в областном центре Кузбасса обязали и.о. главврача местного медучреждения избавиться от мусорных завалов на территории объекта.

Сотрудники прокуратуры в Кемерове в Сети заметили информацию о мусорной свалке, образовавшейся близ одного из медучреждений в городе.


По данным была проведена проверка, вследствие которой было установлено, что свалка, о которой очевидцы сообщили в Сети, образовалась на территории женской консультации ГАУЗ «Кемеровская городская больница №4», а именно – около ее забора. Там были обнаружены завалы твердых бытовых отходов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Так, в отношении и.о. главного врача медучреждения было внесено представление и требование об устранении вышеупомянутых нарушений. Кроме того, было возбуждено административное производство в соответствии со ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства).


К текущему моменту, как уточняют в ведомстве, территория уже была очищена – отходы убраны.

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